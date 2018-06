Ilona Staller dai pm: «Mi hanno sequestrato un quinto dello stipendio ma io ho saldato quel debito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è presentata oggi in procura per parlare direttamente con il "capo", Giuseppe Pignatone. Cicciolina, al secolo Ilona Staller, sostiene di essere stata truffata. Di fatto l'amministratore del condominio nel quale vive ha ottenuto il pignoramento di un quinto dello stipendio dell'ex parlamentare per un debito di 50mila euro. Ma l'ex pornodiva sostiene di avere pagato tutto e che i soldi siano sparit. Dopo una lunga attesa, non è riuscita a incontrare Pignatone e il suo avvocato si è dovuto accontentare di depositare la denuncia per appropriazione indebita.