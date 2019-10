Ciampino, incidente con la moto contro il muro dell'officina: muore un 26 enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera alle 19 e 20 in via Lucrezia Romana, zona artigianale di Ciampino , un giovane di 26 anni,, residente a Marino , è morto nel piazzale dell'officina dove lavorava come meccanico. Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti di Marino aiutati dalla Scientifica arrivata da, sembrerebbe un incidente sul lavoro.Sembra infatti che il giovane avesse appena acceso una moto di grossa cilindrata su cui stava lavorando quando gli è sfuggita e lui è finito contro il muro dell'officina morendo sul colpo.Il titolare dell'officina ha chiamato subito i soccorsi ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.