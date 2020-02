Giacomo Urtis nei guai, il re del botox indagato per «prelievi di sangue non autorizzati»

Lo chiamano il «chirurgo dei vip», ma secondo la Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica) non è un chirurgo «né plastico, né estetico». Il 43enne Giacomo Urtis ora è di nuovo nei guai, indagato dalla procura di Milano per aver effettuato «senza autorizzazioni e a scopo di lucro, prelievi di sangue a pazienti che ne facevano richiesta presso la clinica estetica Villa Arbe». Lo riporta il Corriere della Sera. L'indagine è scattata a seguito di un controllo dei Nas dei carabinieri.

LEGGI ANCHE Diletta Leotta, bufera sul monologo a Sanremo. Il chirurgo dei vip: «Ridicolo che dia lezioni di bellezza naturale»

LEGGI ANCHE Isola dei Famosi, Giacomo Urtis e il regalo di Natale: «Ecco la mia nuova schiena»

Giacomo Urtis offre ai propri pazienti la possibilità di curare la calvizie attraverso una tecnica che prevede la centrifugazione del proprio sangue e l'iniezione di questo nel cuoio capelluto. La sua figura è strettamente legata al mondo dello spettacolo: nel 2017 ha partecipato a L'Isola dei Famosi, ma è apparso anche in un servizio de Le Iene e in numerose ospitate televisive. Nonostante la controversia sulla sua reale qualifica da chirurgo, non pochi vip si sono affidati al «re del botox» del jet set milanese, guadagnandosi la fama e l'appellativo di «chirurgo dei vip».

Ultimo aggiornamento: 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA