Francesco Valdiserri, Procura di Roma dispone perizia sul cellulare dell'arrestata Chiara Silvestri

La Procura di Roma ha disposto una perizia sul telefono cellulare di Chiara Silvestri, la ragazza di 23 anni che la notte tra mercoledì e giovedì ha travolto e ucciso con la propria auto Francesco Valdiserri mentre quest'ultimo si trovava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo. Obiettivo del pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo, è accertare se la ragazza stesse utilizzando il telefono negli istanti precedenti al tragico incidente. Chi indaga disporrà anche una perizia per accertare la velocità a cui viaggiava la Suzuki Swift.

Un elemento importante quello della velocità perché nel caso in cui dovesse essere accertato che il mezzo procedeva ad una velocità superiore ai 70 km/h per la 23enne potrebbe scattare una ulteriore aggravante, oltre a quella già emersa della positività all'alcol, che potrebbe alzare la condanna fino ai 15 anni. Sul tratto di strada interessato dall'incidente non sono stati individuati segni di frenata.

