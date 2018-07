Chiara, malata di cancro, si sposa in ospedale. «È morta col velo ancora sulla testa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lottava da tempo contro un tumore: una battaglia che purtroppo l’ha vista avere la peggio, dopo un lungo ricovero all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Ma prima di morire, grazie allo staff dell’ospedale, ha potuto coronare il suo sogno d’amore, sposando il suo, con tanto di abito da sposa e velo sulla testa.La storia è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno. Claudia ed Emilio stavano insieme da sette anni: uniti dalla passione per i videogiochi, si erano conosciuti e si erano innamorati. Lei era già malata di cancro, ma quel sentimento per diversi anni le ha dato la forza di lottare per la propria sopravvivenza.Il prossimo febbraio avrebbero dovuto sposarsi: ma nei mesi scorsi le sue condizioni sono peggiorate, e ai medici non è rimasto che avvertire Emilio che alla sua fidanzata non era rimasto molto tempo da vivere. Fino allo scorso 20 luglio, quando un improvviso peggioramento l’ha portata al pronto soccorso: «Le restano pochi giorni», hanno detto i medici ad Emilio. Così il fidanzato di Chiara, aiutato dallo staff dei medici e con amici e familiari, ha organizzato le nozze. Quando è passata a miglior vita, ad appena 41 anni, aveva ancora il velo nuziale in testa.