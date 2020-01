«Basta, da ora in avanti faccio quello che voglio», così Anastasia scriveva a Luca Sacchi un mese prima che il proiettile sparato da Valerio Del Grosso uccidesse il bodybuilder. Litigavano, Luca e Anastasia. Ciascuno attribuiva all’altro scorrettezze e Sacchi non si fidava più della fidanzata, adesso sotto inchiesta con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. «Stai con uno dei tuoi amanti?», le diceva, mentre lei non sopportava il rapporto tra Luca e la...

