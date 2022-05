Morto Cesare Sangalli, malore improvviso durante la presentazione di un libro a Foggia. Aveva 58 anni

Si è sentito male durante la presentazione di un libro nell'aula magna del dipartimento di Economia dell'Università di Foggia. Cesare Sangalli, 58 anni, giornalista e responsabile di Amnesty International Foggia è morto ieri a Foggia. Ha avuto un malore improvviso durante un incontro pubblico e si è accasciato a terra. L'intera comunità di Foggia è sotto choc.

APPROFONDIMENTI KIEV Vadim Shishimarin, il soldato russo di 21 anni condannato... LA MANIFESTAZIONE La comunità LGBT+ di Aprilia e Latina in piazza contro le... GUERRA Bucha, l'orrore dei proiettili con mini dardi letali. «Armi... LA GIORNATA Ucraina, Mosca alza il tiro su Odessa: «L'operazione...

Stava presentando il ibro di Papa Francesco "È finita la Pace?". E con lui c'erano il rettore Pierpaolo Limone e l'ex ministro della Difesa Mario Mauro.

Sangalli, era toscano d'origine e foggiano d'adozione, da sempre impegnato.

Iran, condannato a morte il ricercatore di Novara detenuto dal 2016: ondata di proteste nel mondo

Questo il messaggio postato sul profilo social di Amnesty Puglia-Matera: «Poco fa ci ha lasciato Cesare Sangalli, Responsabile Amnesty del Gruppo di Foggia, e la sua improvvisa e prematura morte ci lascia attoniti, sgomenti, persi. Cesare ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Amnesty della Puglia e più volte ci ha rappresentato come delegato nelle Assemblee Generali della Sezione Italiana. Attivista appassionato ed instancabile, animato da un fervente e genuino impeto di rivalsa contro tutte le ingiustizie del mondo, che sapeva documentare e argomentare con brillante loquacità, Cesare ci ha insegnato che la perseveranza, la costanza ed il coraggio sono gli ingredienti fondamentali per chi lotta contro le violazioni dei diritti umani. L’esempio e la forza del suo agire politico, l’ha voluto ostentare anche ora, lasciandoci così, mentre aizzava una platea, come piaceva a lui, parlando, ancora una volta, di pace, fino al suo ultimo respiro. Faremo tesoro ed esempio dei tuoi insegnamenti.

Gli attivisti e le attiviste di Amnesty International Puglia e Matera».

Noury: Amnesty in Ucraina per testimoniare i crimini di guerra