Attraversa i binari con le cuffiette, 22enne muore travolta dal treno

travolta dal treno : potrebbe aver tentato di attraversare i binari la ragazza di 22 anni morta dopo essere stata investita da un treno nella stazione Marina di Cerveteri , vicino Roma . È una delle ipotesi al vaglio. La giovane potrebbe essere stata colpita di striscio dal convoglio e, dopo essere stata sbalzata, aver sbattuto la testa sulla banchina. Da chiarire se sia stata distratta da qualcosa, come da cuffiette per ascoltare la musica o dal cellulare . Al momento non sarebbero stati individuati testimoni diretti dell'incidente né telecamere che hanno immortalato quegli istanti. Sulla vicenda indaga la polfer.