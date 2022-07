Cerignola, due cadaveri trovati sotto un cumulo di rifiuti: sono padre (58 anni) e figlio (25)

Giallo a Foggia. Due uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti questa mattina nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. I corpi sarebbero stati trovati sotto un cumulo di rifiuti.

Fano, papà e figlio annegati, i testimoni: «Lottavano disperatamente contro la violenza delle onde»

Pescia, padre e figlio muoiono in uno scontro frontale fra auto: forse un omicidio-suicidio

APPROFONDIMENTI I SOCCORSI Fano, papà e figlio annegati, i testimoni: «Lottavano... TOSCANA Pescia, padre e figlio muoiono in uno scontro frontale fra auto:... FANO Incidente sull'A14: padre e figlio muoiono nello schianto... ROMAGNA Forlì, il mistero del corpo senza testa: «È un... IL DRAMMA Padre ucciso dal malore, moglie e figlio muoiono di fame: corpi... MACERATA Macerata, famiglia trovata senza vita nella villa: uomo colpito da...

Sul posto gli agenti di polizia coordinati dalla Procura di Foggia e i Vigili del fuoco. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Secondo quanto confermato da fonti investigative all'Ansa i due uomini sono padre e figlio, italiani, di 58 e 25 anni, e sono stati entrambi uccisi. Al momento sembra esclusa la pista della criminalità. I due uomini sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco alla testa. I loro corpi sono stati poi riposti in sacchi di platica e nascosti sotto cumuli di tubi di gomma per irrigare i campi, vicino a un casolare.