Cerignola, bambino di otto anni muore improvvisamente in casa: già ieri colto da malore poi oggi la tragedia

Un malore improvviso per un bimbo di otto anni che è morto stamattina a Cerignola (provincia di Foggia). Il bambino è deceduto in mattinata nella propria abitazione dopo essere stato colto da un malore le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono accorsi i medici del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare il bambino che già da ieri - si apprende - aveva avvertito un malore tanto che era uscito prima da scuola. Il piccolo aveva lamentato forti dolori alla testa. Era tornato a casa in anticipo rispetto all'ora di uscita da scuola per potersi riposare. Ma i dolori non sono scomparsi. Così la decisione di saltare le lezioni stamattina. Quando la mamma ha cercato di svegliare il bimbo ha scoperto che il piccolo non rispondeva più: era morto.

Ci sono stati momenti di forte tensione tra i parenti disperati quando il bambino, oramai privo di vita, è stato trasportato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia, ma poco dopo la situazione è stata riportata alla calma.

Bimbo morto a Sharm El Sheikh, Andrea Mirabile forse deceduto per un «avvelenamento da contatto»

Adam Rich, morto l'ex bambino de “La famiglia Bradford": era il più piccolo del telefilm cult