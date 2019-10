Torino, in fiamme la Cavallerizza Reale, patrimonio dell'Unesco

In fiamme la Cavallerizza Reale , lo storico complesso architettonico nel centro didichiarato patrimonio dell'Unesco. L' incendio è scoppiato poco prima delle 8 e sta riguardando il tetto. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

#Torino 7:45 #21ottobre, in fiamme il tetto dei locali della Cavallerizza Reale in via Gioacchino Rossini, in zona centro: sei le squadre dei #vigilidelfuoco impegnate per evitare la propagazione ai tetti delle strutture attigue. Intervento in corso