A 18 anni girava armato di pistola e con la tessera del Partito Democratico in tasca, era uno dei sicari al soldo del clan D'Alessandro e fece parte del commando che ammazzò un consigliere comunale. Ieri pomeriggio si è laureato in carcere con 110 e lode, ottenendo anche la menzione accademica, esponendo le sue conclusioni con una tesi in parte autobiografica in Sociologia dal titolo «Fascinazione criminale», discussa alla presenza di autorità e dell'Imam che lo sta accompagnando nel suo nuovo percorso religioso.

L'OMICIDIO

LA RIEDUCAZIONE

oggi ha 32 anni ed è detenuto nel carcere di Catanzaro . In una cella dovrà trascorrere almeno un'altra decina di anni, proprio per la condanna definitiva per l'omicidio di, il consigliere comunale del Pd ammazzato il 3 febbraio 2009 lungo il centralissimo Viale Europa di Castellammare di Stabia. Erano le 15:30, quando il commando di killer guidato da Renato Cavaliere entrò in azione, sparando una raffica di colpi contro il politico stabiese. Cavaliere - insieme a Salvatore Belviso e Raffaele Polito - nel frattempo è diventato collaboratore di giustizia e ha svelato (quasi) tutto su quell'efferato delitto di camorra, lasciando all'Antimafia una serie di interrogativi su movente e mandanti, ma lasciando intendere che si trattò quasi di un regolamento interno al clan D'Alessandro. Tommasino, infatti, conosceva alcuni elementi di spicco della camorra stabiese, con i quali forse aveva stretto patti, non mantenendo le promesse. Una tesi che, ad oggi, non è mai stata dimostrata da alcun processo e probabilmente i mandanti di quel delitto politico-mafioso sono ancora liberi.Catello Romano, ad oggi, è l'unico di quel commando che non si è pentito. Sta scontando un cumulo di pene di una ventina d'anni, è in carcere da fine 2009 e, dopo sei mesi trascorsi al 41-bis, è sottoposto a un regime di sicurezza meno afflittivo. In carcere si è prima avvicinato al Buddhismo, poi si è convertito all'Islam. Nel frattempo ha deciso di studiare sociologia e di approfondire tematiche filosofiche.Un percorso di studi che l'ha portato, ieri pomeriggio alle 15, a discutere la sua tesi autobiografica, in cui ha ripercorso una serie di aspetti sociologici legati alla rieducazione della pena. Ad assistere alla discussione è stata autorizzata anche sua madre, che ha raccontato la sua emozione e la sua commozione per il traguardo raggiunto dall'ex giovane killer di camorra. Presenti anche le autorità di zona e l'imam della moschea di Milano Yahya Pallavicini, che ha seguito il percorso di conversione all'Islam di Romano. A seguire tutto l'iter di studio di Catello Romano è stato anche l'avvocato Francesco Schettino, suo difensore di fiducia: «La funzione rieducativa della pena raggiunge in vicende come quella che riguarda Catello Romano il suo risultato migliore. La progressiva risocializzazione del detenuto che si attua anche e soprattutto attraverso la cultura e lo studio è motivo di orgoglio per tutti coloro che hanno vissuto in prima linea un iter processuale ed umano che, da esperimento intramurario, è divenuto concreta e fattiva esperienza di vita: di una vita migliore».