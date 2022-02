Catania, la stalker non gli dà tregua: lui si chiude in macchina, 51enne salvato dai Carabinieri

Lei aveva chiuso il lucchetto del cancello, impedendogli di uscire con l'auto e di fatto "imprigionandolo" in un terreno di sua proprietà. Lui è stato costretto a chiudersi in macchina e a chiamare i Carabinieri. Solo così un commerciante 51enne della provincia di Catania è riuscito a sfuggire alla stalker che lo perseguitava da tempo. All'arrivo dei militari la donna, 54 anni, ha tentato la fuga in auto, ma un militare dell'Arma è riuscito a sfilare le chiavi dal cruscotto dalla vettura ed è stata arrestata.

"Perseguitato" per sei mesi

Contro di lei l'uomo aveva già presentato sei denunce negli ultimi sei mesi per atti persecutori. La donna già in passato più volte aveva bloccato con la propria autovettura il cancello dell'attività commerciale dell'uomo gridando e bloccando sia l'uomo che i suoi clienti. L'avrebbe anche pedinato, tempestato di telefonate e messaggi e gettato rifiuti davanti l'ingresso del suo negozio. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di avvicinamento all'abitazione ed all'attività commerciale della vittima con applicazione del braccialetto

elettronico.