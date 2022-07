Debora Pagano trovata morta in casa a Catania: arrestato il marito. «Ha chiamato il 118 due giorni dopo»

Indagini in corso sulla morte di Debora Pagano, 32 anni, trovata morta nella sua casa a Macchia, frazione di Giarre (Catania) dopo che il marito Leonardo Fresta, 40 anni, ha avvisato i soccorsi ieri pomeriggio, 10 luglio. La figlia della coppia non era in casa al momento della morte, in quanto si trovava dai nonni a Letojanni.

Il legale: «L'uomo è rimasto sotto choc per due giorni»

L'uomo è stato arrestato ed è indagato per omicidio. «Il mio assistito ha trovato la moglie morta a casa venerdì sera ma ha avvertito il 118 soltanto ieri. È rimasto due giorni sotto choc senza riuscire a capire cosa fosse successo e neppure lui sa spiegare bene il parché» ha detto Salvatore La Rosa, avvocato dell'uomo.

Leonardo Fresta ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e attualmente è indagato per 416 bis nel processo "Caos" contro esponenti del clan di mafia Brunetto.

«Per quello che risulta a noi - ha aggiunto il legale - la famiglia non aveva problemi e nessun contrasto c'era stato tra i due coniugi, che vivevano una relazione tranquilla». L'avvocato La Rosa ha confermato che la figlia della coppia «non era in casa perché con i nonni a Letojanni». Il penalista ha sottolineato che «l'autopsia non è stata ancor fissata» e che «dall'esame autoptico potranno emergere risultati che potrebbero ribaltare la tesi dell'accusa».

Indagini in corso

Sulla morte di Debora sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre. Il decesso, secondo le prime indiscrezioni sarebbe avvenuto per cause non naturali, ma sul corpo della donna non ci sarebbero ferite da arma da fuoco. La vittima è stata trasferita nella camera mortuaria all’ospedale “Cannizzaro” di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria. La casa della coppia è stata posta sotto sequestro.

Lutto a Letojanni per la morte di Debora

Il comune di Letojanni è in lutto per la morte di Debora. Qui vive la madre, proprietaria di un negozio sul lungomare, che in questi giorni aveva con sé la nipotina. Alla notizia della morte della figlia la donna ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale per accertamenti.