Buttano dalla strada un cassonetto in spiaggia, travolto un ragazzino: è grave

Unfrancese di 12 anni è stato colpito in pienovolto da un piccolo contenitore dell'immondizia buttato dalla strada sulla spiaggia sottostante. È successo a, nel savonese. Il ragazzino era in campeggio sull'arenile con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Vado Ligure e gli operatori dell'automedica di Savona Soccorso, che hanno trasferito il ragazzino al Santa Corona dove i medici, valutata la gravità delle lesioni, ne hanno disposto il trasferimento al Gaslini di. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Noli e della compagnia di Savona.