Guida sotto l'effetto di droghe e travolge un'auto: donna muore sul colpo

Un altro incidente mortale a Roma. I carabinieri della stazione di Colonna hanno arrestato un 49enne romano che, ieri sera, sulla, nel comune di Monte Compatri, sotto l'effetto di droghe, ha perso il controllo della propria auto andando a collidere con un'altra autovettura, la cui conducente è morta.L'uomo stava percorrendo, a bordo della sua autovettura, la via Casilina in località Monte Compatri e, all'altezza del km 22,800, ha sbandato ed è andata a collidere contro l'auto di una 52enne romana che, nonostante sia stata soccorsa e trasportata in eliambulanza in codice rosso presso il policlinico di Roma Tor Vergata, è giunta cadavere a causa delle gravi ferite riportate.Il 49enne, invece, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati, in codice giallo, per varie contusioni e un lieve trauma cranico, è risultato positivo al test della droga. I carabinieri, dopo i rilievi eseguiti sul luogo dell'accaduto e gli accertamenti, a seguito del quale l'uomo è risultato anche guidare con patente scaduta nel dicembre 2017, lo hanno ammanettato e portato nel carcere di Velletri con l'accusa di omicidio stradale.