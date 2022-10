Caserta, uccisa in camera da letto con un colpo di fucile: 23enne arrestato per «omicidio colposo»

Una donna di 28 anni è stata uccisa nella tarda serata di ieri con un colpo di fucile, esploso - a quanto sembra in modo accidentale - da un 23enne di origine moldava che si trova ora agli arresti domiciliari per omicidio colposo. Il fatto è avvenuto a Riardo (Caserta). Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che mentre i due si trovavano nella camera da letto dell'abitazione familiare della ragazza, l'uomo, dopo aver imbracciato un fucile semiautomatico, lasciato incustodito sul letto, avrebbe puntato l'arma contro la ragazza e sparato colpendola mortalmente con un colpo esploso per errore.

«Mio padre ha ucciso 70 donne e ci costringeva a seppellire i corpi»: la confessione choc su Donald Studey, morto nel 2013

Chi era la vittima

La vittima era originaria di Teano ( Caserta). È stato lo stesso autore dell'omicidio, subito dopo lo sparo, a chiamare il 112. Il personale del 118 giunto sul posto insieme ai militari dell'Arma ha constatato la morte della donna. Sul luogo, oltre all'arma del delitto, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro due fucili con canne sovrapposte.