Un ragazzo di 19 anni, Giovanni Apuzzo, è morto a Grazzanise, in provincia di Caserta, in seguito a un incidente che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava. Dagli accertamenti realizzati dai carabinieri è emerso che il giovane, dopo avere perso il controllo del mezzo, ha abbattuto una recinzione per poi finire la sua corsa contro la tettoia di un'abitazione.

APPROFONDIMENTI FRIULI Udine, poliziotto muore in un incidente mentre rientra a casa dal... ISRAELE Eitan, eredità e risarcimenti: i parenti in guerra.... CALABRIA Uccise otto ciclisti a Lamezia, marocchino arrestato per un nuovo... FORLI' Tremila galline morte e 7mila in fuga sull'A14 a Forlì:... MACERATA Malore alla guida a 94 anni, poi l'incidente contro un albero:... L'INCIDENTE Elton John, brutta caduta e operazioni in vista: rinviate le date del...