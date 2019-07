Dramma a Caserta, donna muore investita dalla figlia in retromarcia

di Claudio Lombardi

Un tragico scherzo del destino. Non ce l’ha fatta, 77 anni, di Macerata Campania (). La, nella notte, all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in seguito alle complicazioni sorte dopo un incidente stradale . Ad investirla, ieri sera, per errore, sarebbe stata la figlia, mentre faceva retromarcia nel cortile di casa. L’esatta dinamica dei fatti è, tuttavia, oggetto di indagine. Immediata è stata la richiesta di aiuto al 118. Poi, la corsa in ospedale. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia. Aperto un fascicolo per omicidio colposo.