Antonio Casamonica e suo cugino Alfredo Di Silvio, personaggi legati all'omonimo clan, hanno aggredito il 1° aprile scorso scorsa una ragazza portatrice di handicap e un cittadino romeno di 39 anni, quest'ultimo proprietario dell'esercizio commerciale. L'indagine è stata affidata ai magistrati della Dda. L'ipotesi è che gli inquirenti possano valutare di contestare l'aggravante mafiosa ad Antonio Casamonica e suo cugino Alfredo Di Silvio.

Sarebbero due, al momento, gli arresti della polizia per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, per il raid sarebbero al momento ricercate altre due persone.