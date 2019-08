Sulla vetrina della farmacia l'avviso ai ladri: «Ultime 5 rapine tutti arrestati: regolatevi»

In una farmacia di Cinecittà a Roma oltre al cartello “Chiusi per ferie” anche un messaggio agli eventuali malintenzionati:«Ultime 5 rapine subite, tutti arrestati: regolatevi».Come ogni estate quando la città si svuota è. Zone residenziali, come Casal Palocco, ma anche aree più centrali, come il quartiere Trieste. Il raggio di azione dei topi d'appartamento non ha praticamente confini, soprattutto ora che molti romani se ne stanno beatamente in vacanza. A farla da padroni, sono soprattutto le bande composte da georgiani, che spesso agiscono in trio, riuscendo ad entrare praticamente ovunque. Dai piani terra, fino a quelli più alti. E per difendersi, oltre che alle forze dell'ordine e ai sistemi di videosorveglianza, non resta che appellarsi al buon senso.