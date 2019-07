Conte: «Ferito lo Stato». Salvini: «Per il killer lavori forzati a vita»

«Caccia all'uomo a Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa», ha scritto il ministro dell'Interno in un tweet che rilancia la notizia.

«Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva solo 34 anni. Il mio abbraccio alla famiglia del militare e a tutta l'Arma. È un momento di grande dolore per lo Stato», scrive il vicepremier Luigi Di Maio.

«Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del vice brigadier Mario Cerciello Rega e all'Arma dei Carabinieri. Chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto», interviene anche la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.



«Ci stringiamo alla famiglia di Mario Rega Cerciello, il carabiniere ucciso questa notte a Roma mentre era in servizio. Gli episodi violenti verso le nostre forze dell'ordine stanno diventando all'ordine del giorno. Lo Stato e le istituzioni non possono più assistere inermi, devono tutelare le donne e gli uomini che rischiano la loro vita per proteggere la nostra. Esprimo profonda solidarietà all'Arma», scrive su Facebook Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera e coordinatrice di Forza Italia.

«Lavori forzati a vita», prometteai due nordafricani ricercati per l'omicidio del carabiniere avvenuto nella notte a Roma, nel quartiere Prati.