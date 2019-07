Carabiniere ucciso a Roma, l'identikit dell'assassino: nordafricano, alto 1.80, con le meches

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I capelli scuri, con le meches, alto circa un metro e ottanta. E una felpa nera. E' una breve descrizione del nordafricano, probabilmente magrebino, che questa notte ha ucciso a coltellate il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello. L'uomo con un complice aveva prima derubato una donna, tentando successivamente di estorcerle del denaro per ridarle la borsa.Gli investigatori stanno anche recuperando le immagini di tutte le telecamere della zona per riuscire a dare anche un volto ai due rapinatori in fuga.