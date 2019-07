Mario era appena tornato dalla luna di miele: «Ragazzo d'oro, portava la colazione ai poveri»

Un bravo ragazzo, con una grande attenzione per il prossimo. Il vice brigadiere Mario Brega Cerciello, il carabiniere ucciso questa notte a Roma, era tornato 10 giorni fa dal viaggio di nozze. Dopo il matrimonio aveva trascorso con la moglie la luna di miele in Madagascar e aveva ripreso servizio da pochi giorni. Si era sposato 43 giorni fa, e da un paio di settimane aveva compiuto 35 anni.







«Mario era un ragazzo d'oro, non si è mai risparmiato nel lavoro - racconta il comandante della stazione di Piazza Farnese Sandro Ottaviani -. Era un punto di riferimento per l'intero quartiere dove ha sempre aiutato tutti. Era un volontario per l'ordine dei Cavalieri di Malta dove faceva il barelliere e accompagnava i malati a Lourdes e a Loreto. Tutti i martedì andava alla stazione Termini per dar da mangiare ai bisognosi».



Suo padre era morto circa 10 anni fa a 48 anni mentre sua madre, Silvia, è una casalinga. Mario ha anche un fratello di 31 anni e una sorella di 19. «Una persona ironica, sempre sorridente e disponibile - spiegano alcuni suoi amici - Con tanti sacrifici stava progettando di costruire una casa a Somma Vesuviana, vicino alla madre e al resto dei familiari, a cui era molto legato».



Mario era anche un grande fan dell'attore Alessandro Preziosi. Sul suo profilo Facebook, il carabiniere aveva postato recentemente una foto che lo ritraeva insieme all'attore, accompagnata da poche parole: «Con il mio Alessandro Preziosi». I due si erano incontrati alla festa di un amico comune.

