Sfruttavano braccianti nei campi per meno di 4 euro l'ora: moglie e marito arrestati per caporalato

Li costringevano a lavorare per meno di 4 euro l'ora, senza giorni di riposo, facendoli vivere in condizioni disumane. Ennesimo caso di caporalato in provincia di Latina.



Moglie e marito sono stati arrestati questa mattina e posti ai domiciliari da personale della Polizia di Stato, altre tre persone risultano indagate. Agenti della questura di Latina e del commissariato di Fondi hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 50 anni e della moglie di 49. Divieto di dimora nella provincia di Latina nei confronti di tre persone che collaboravano con la coppia di imprenditori agricoli. Nell'operazione sequestrata anche una pistola.

Le accuse vanno da Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro a violazioni al testo unico sugli stranieri. Contestualmente è stato eseguito il decreto di sequestro di due società agricole, di proprietà dei coniugi attive nel settore ortofrutticolo e florovivaistico.

L'indagine ricostruisce un collaudato sistema di reclutamento e sfruttamento di numerosi braccianti agricoli, italiani e stranieri, impiegati ed utilizzati con modalità illecite all'esclusivo servizio delle due aziende.

Gli investigatori sono partiti dalla denuncia di un lavoratore, di nazionalità indiana, privo di permesso di soggiorno e di contratto di lavoro, il quale ha raccontato di essere stato sottomesso a svariate vessazioni. «Di assoluta evidenza la condizione di sottomissione e di bisogno dei braccianti (extra comunitari e in alcuni casi clandestini) - si legge in una nota diffusa dalla Questura - disposti a lavorare in condizioni disagevoli e totalmente ignari della normativa italiana a presidio dei loro diritti, oltre che evidentemente inconsapevoli del contenuto dei contratti di lavoro firmati».

I tre indagati, invece, avevano funzioni di controllore e incaricati ad impartire ordini, anche con minacce di licenziamento laddove avessero rallentato la produzione.



