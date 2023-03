Un impatto violento tra due auto che percorrevano un rettilineo in discesa nella stessa direzione: una delle vetture ha iniziato il sorpasso, proprio mentre l'altra ha svoltato a sinistra. Impatto inevitabile, con la macchina in fase di sorpasso che è carambolata fuori strada. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni elitrasportato all'ospedale Gemelli. Un altro grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla strada provinciale per Capena, al chilometro 9,500 a nord di Roma. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre quattro uomini dalle auto. Tre erano all'interno della Peugeot che si è ribaltata, tutti ventenni residenti a Capena, mentre il conducente della Fiesta, quarantaquattro anni anche lui del posto, è rimasto illeso. L'incidente è successo ieri poco dopo le 14. A seguito dell'impatto con la Fiesta guidata dal quarantenne, la Peugeot con i tre ragazzi è letteralmente sbalzata fuori strada ribaltandosi più volte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Monterotondo e della stazione di Capena. È stato dunque necessario l'intervento dei soccorritori per estrarre i feriti dagli abitacoli, intrappolati tra le lamiere e per diverse ore ci sono stati disagi alla circolazione e traffico in tilt. Tutti e tre i ventenni sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso: il più grave al Policlinico Agostino Gemelli mentre gli altri due all'ospedale Sant'Andrea. I militari stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro in cui sono rimaste coinvolte due auto. Sull'uomo alla guida della Fiesta che verosimilmente avrebbe causato l'incidente, è stato disposto l'alcol e il drug test.

Continua l'escalation di incidenti nell'hinterland romano e soprattutto sulle strade consolari. Sulla Flaminia, sulla Braccianese e la Cassia Bis così come sulle arterie ad alto scorrimento non ci sono sufficienti dissuasori di velocità, non ci sono abbastanza autovelox, non c'è sufficiente segnaletica e in molti tratti l'illuminazione è assente. Soltanto a metà febbraio si sono verificati due incidenti uno ai confini con Riano e l'altro a Trevignano Romano per un bilancio totale di un morto e cinque feriti gravi tra cui una donna ridotta in fin di vita. Teatro dell'incidente che ha visto coinvolte quattro vetture la via Tiberina, strada ad alto scorrimento che ogni giorno viene percorsa da migliaia di pendolari, piena di buche, quasi totalmente priva di segnaletica orizzontale e di illuminazione. Così la provinciale per Capena e la Braccianese dove ultimamente stanno installando dissuasori di velocità all'altezza di Manziana.