Abbaiavano troppo ed evidentemente davano fastidio a qualcuno: per questo due cani sono stati bruciati nella notte ad Albaredo per San Marco, in Valtellina. La proprietaria, nella giornata di ieri, ha trovato la cuccia di Bobo e Lea totalmente incenerita con i poveri resti degli animali. Sull'episodio indagano i carabinieri di Sondrio.

