Cane caduto in via Frattina, la donna incinta è in terapia intensiva: dal «volo» del rottweiler alle liti di condominio, tutto quello che non torna

La ragazza di 28 anni, incinta, travolta da un cane di razza rottweiler, precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Frattina a Roma «è ricoverava in terapia intensiva» all'Umberto I dove ieri è arrivata al pronto soccorso, «in condizioni stazionarie ma continua ad essere sotto osservazione».

La padrona

«La padrona di Coby era sotto choc. Ama particolarmente gli animali, la conosciamo tutti in zona, anche solo di vista, perché esce spesso per portare a passeggio i suoi cani, ne ha almeno tre», racconta all'Adnkronos Sofia, una residente di via Frattina, commentando l'accaduto. «Sono una famiglia normalissima, basta cercare scheletri - aggiunge la proprietaria di una sartoria della zona - la proprietaria del cane è una signora che vive in questo palazzo con i due figli e il marito. Ama gli animali, ha quattro gatti e tre cani. Siamo tutti sconvolti da quello che è successo», conclude amaramente.

L'animale

«In casi del genere - ricorda l'Oipa - il detentore può essere responsabile dell'omessa custodia e malgoverno del proprio cane. In ogni caso, se un cane non controllato debitamente causa un danno, il detentore può essere responsabile dal punto di vista sia civile, con richiesta di risarcimento danni, sia penale (lesione colposa e/o omicidio colposo)». Un episodio simile è accaduto nel 2018 a Torino, quando un gatto di sei chili cadde dall'ottavo piano colpendo un passante. L'animale morì e l'uomo se la cavò con una prognosi di 30 giorni. In quel caso la proprietaria del gatto venne accusata di lesioni colpose.

Le responsabilità

La ragazza era a passeggio insieme al suo compagno lungo via Frattina, nel pieno centro di Roma affollato di turisti, quando all'improvviso dall'alto le è piombato addosso un esemplare di rottweiler, razza nota per la grossa stazza. A differenza di quanto emerso in un primo momento, il cane è precipitato dalla finestra del terzo piano e non dal balcone: le indagini degli inquirenti si concentrano ora sulla proprietaria di casa, per accertare eventuali responsabilità nella caduta dell'animale. La donna, infatti, rischia di essere denunciata con l'accusa di lesioni in quanto responsabile delle azioni del suo cane in caso di eventi di questo tipo che provochino danni a terzi.

Le ipotesi

Stando ad alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, nella via le cose non sarebbero così rosee come si immagina: ci sarebbe un giro di droga, con diverse lite condominiali tra inquilini e qualcuno avrebbe sentito anche degli spari (ieri i testimoni hanno parlato di un «botto» avvertito). Insomma, una sorta di regolamento di conti in una delle vie nobili della Capitale. Le indagini, infatti, sono ancora in corso.

Il gatto

Secondo quanto accertato, sembra che il rottweiler si fosse avvicinato al davanzale nel tentativo di inseguire un gatto quando ha perso l'equilibrio ed è finito in strada colpendo la coppia che stava passeggiando. Al momento dell'impatto, commessi e commercianti della zona si sono subito precipitati in strada per verificare cosa fosse successo e per prestare soccorso alla ventottenne, al secondo mese di gravidanza. Fortunatamente il feto non ha subito danni