Lega il cane alla macchina e lo trascina: denunciato un medico

Non voleva far salire ilsulla macchina appena lavata, così ha legato il guinzaglio alla vettura trascinando l'animale sull'asfalto. Protagonista è stato undi 51 anni. L'uomo è stato fermato e denunciato dai carabinieri a Villa Literno, nel, mentre procedeva a velocità sostenuta in Via Vittorio Emanuele, con il cane attaccato all'auto e trascinato.Ai militari della stazione locale l'uomo, residente a Minturno (), ha spiegato di non aver fatto salire il cane perché il figlio 18enne, che era in auto, ne aveva timore. Il cane, un meticcio di 10 anni, ha riportato ferite ad una zampa ed è stato poi affidato a un canile.