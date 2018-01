Bracciano, pitbull sbranano cagnolino davanti a un supermercato e staccano un dito al padrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno sbranato un cagnolino, uccidendolo, e staccato con un morso la falange del dito del proprietario del meticcio. Protagonisti tre pitbull lasciati ieri pomeriggio fuori da un supermercato di Bracciano. A quanto ricostruito dai carabinieri, il pitbull più grande era stato legato con il collare alla recinzione e gli altri due a lui. Erano tutti senza museruola. Quando il meticcio è sceso dalla macchina con il suo proprietario, un 79enne, èstato letteralmente sbranato.L'anziano per difenderlo è stato ferito al dito e giudicato guaribile in 40 giorni. Ilproprietario dei pitbull, un 34enne che abita in zona, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Bracciano per omessa custodia animali e lesioni colpose