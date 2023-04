Camorra, usura, estorsioni: arrestata la moglie di Renato Vallanzasca

Le ordinanze sono state emesse dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di stampo camorristico, estorsioni, usura e intestazione fittizia di beni. Fra gli arrestati c'è anche la moglie dell'ex terrorista nero Renato Vallanzasca.

Antonella D'Agostino Vallanzasca sarebbe strettamente legata ai vertici del clan mondragonese, come anche ad alcuni esponenti del clan Esposito. Emerge poi dalle indagini che anche una impiegata dell'Asl del comune di Cellole, in provincia di Caserta, si è rivolta ai componenti del sodalizio criminale per recuperare una somma denaro concessa in prestito. Ben consapevole - sostengono gli investigatori - del loro spessore criminale e dei metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'operazione «Sistema Perfetto», nei confronti di affiliati al clan camorristico, si è conclusa con gli arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis codice penale), usura e estorsione, eseguiti nelle province di Caserta, Latina, Milano, Napoli e Terni. Le indagini erano partite due anni fa dal commissariato di Cassino in seguito di un primo episodio di usura ed estorsione a danno di alcuni imprenditori operanti tra Cassino e il Basso Lazio.







La polizia ha sequestrato cinque società, bar, ristoranti, aziende all'ingrosso di prodotti alimentari, tutti i beni mobili e immobili degli indagati per un valore di oltre 2 milioni di euro. Tra le persone arrestate figura un commercialista che, secondo le emergenze investigative, appare contiguo al sodalizio. All'operazione hanno collaborato le Squadre Mobili di Caserta e Latina.

La polizia di Cassino (Frosinone) alle prime ore di stamani ha eseguito 18 provvedimenti cautelari (13 in carcere), tra le province di Frosinone e Caserta, nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli.