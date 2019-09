Cabina di un tir precipita per 40 metri da un viadotto dell'A6: metà del camion resta sulla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina, in provincia di, la cabina di guida di un camion che viaggiava sull'A6 (la Torino-Savona, chiamata anche La Verdemare) in direzione diè precipitata da un viadotto all'altezza del casello di. La parte restante del tir, invece, è rimasta sulla strada.Il conducente avrebbe perso il controllo all'uscita da una galleria, sfondando il guardrail: l'uomo è rimasto illeso dopo essere precipitato per oltre 40 metri nella parte anteriore del. Come detto, il resto è rimasto sulla strada. L'autostrada è rimasta bloccata in direzione di Savona: poi il tratto è stato riaperto.