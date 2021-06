Camilla Canepa, oggi i funerali a Sestri Levanti ma ci vorranno 3 mesi per scoprire la verità

Camilla Canepa, oggi è lutto cittadino a Sestri Levante per i funerali della studentessa di 18 anni morta nove giorni dopo avere ricevuto il vaccino AstraZeneca durante un open day. Intanto l'inchiesta prosegue: ieri i pubblici ministeri di Genova Francesca Rombolà e Stefano Puppo sono andati a Sestri Levante a sentire i genitori della giovane e ricostruire insieme a loro la storia clinica della giovanissima.

APPROFONDIMENTI GENOVA Camilla Canepa, l'autopsia: «Morte per emorragia... GENOVA Camilla Canepa, com'è morta: autopsia nelle prossime ore.... SESTRI LEVANTE Camilla Canepa,18enne morta dopo AstraZeneca, omissioni e... LONDRA Draghi: «Sui vaccini nessun timore o incertezza. Camilla? Non... IL CASO Mix di vaccini, è caos: no della Campania. Draghi:... GENOVA Camilla Canepa, i genitori: «Non era malata». Si indaga... IL RACCONTO Il vaccino ai 12enni “sì vax”: «Nessuna... BRESCIA AstraZeneca, 54enne muore di trombosi dopo prima dose. La famiglia:... LIGURIA Camilla Canepa, dubbi sulla morte dopo vaccino AstraZeneca:...

Camilla Canepa, com'è morta: autopsia nelle prossime ore. I pm indagano su ritardi e omissioni dell'ospedale

L'autopsia eseguita dai medici Luca Tajana e Franco Piovella non ha ancora chiarito cosa abbia provocato la morte della ragazza, e ha solo confermato il decesso per emorragia cerebrale. I consulenti procederanno dunque con gli esami istologici per chiarirne le cause. I pm hanno chiesto loro anche di capire se soffrisse o meno di una malattia autoimmune. Secondo le prime informazioni Camilla non avrebbe segnato nella scheda anamnestica pre-vaccinale di soffrire di piastrinopenia autoimmune. Malattia che invece è stata riportata nella scheda del primo ricovero avvenuto il 3 giugno all'ospedale di Lavagna. La giovane potrebbe aver riferito ai medici che in famiglia qualcuno aveva in passato sofferto di quel problema. Ed è per questo che gli investigatori, coordinati dall'aggiunto Francesco Pinto, sentiranno tutti i medici che hanno avuto a che fare con la studentessa. Da quelli dell'hub vaccinale fino ai sanitari dell'ospedale San Martino dove la ragazza è morta nonostante due interventi chirurgici. Oltre a loro verranno sentiti anche il medico curante e il ginecologo che, un paio di giorni dopo il vaccino, le ha prescritto Progynova e il Dufaston per curare un problema di cisti ovariche. Ora il medico legale e l'ematologo avranno 3 mesi di tempo per scoprire tutta la verità sulle cause del decesso.

Le attenzioni dei Nas, a cui i pm hanno affidato le indagini, si concentrano anche sul primo ricovero e su quanto successo il tre. Camilla era arrivata con un forte mal di testa e fotosensibilità. Aveva anche una piastrinopenia. Ma le venne fatta solo una tac senza contrasto, dalle prime informazioni, e venne dimessa il giorno dopo. Il 5 notte, la situazione peggiora e la studentessa ritorna al pronto soccorso di Lavagna dove però la mandano subito al San Martino. La famiglia ha sempre detto che la ragazza stava bene e ieri ha depositato le analisi del sangue del 2014. «Abbiamo piena fiducia nella procura e nei consulenti nominati. Il nostro consulente li affiancherà solo per fornire un contribuito all'accertamento dei fatti», ha spiegato il legale Angelo Paone.

Il funerale di Camilla verrà celebrato oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di S.Antonio a Sestri Levante (Genova). La famiglia, che ha mantenuto in questi giorni il massimo riserbo chiedendo rispetto per il proprio dolore, ha fatto sapere di sperare che la cerimonia funebre possa essere un momento privato senza la partecipazione di inviati di tv e giornali.