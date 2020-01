Esplode la caldaia per un cero votivo acceso sul terrazzo, evacuato il palazzo

Un cero votivo acceso sul balcone di un appartamento al quinto piano di un palazzo ha incendiato una struttura di legno che lo custodiva facendo esplodere la vicina caldaia.

È accaduto a Roma in via dei Prati Fiscali e non ci sono stati feriti. Il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale, ma le famiglie sono già rientrate nelle loro case eccetto i residenti dell'appartamento dove è avvenuta l'esplosione dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato. ​