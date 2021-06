Dopo la giornata nera di ieri con tre morti in spiaggua, nuovo decesso oggi in Sardegna per un malore nella spiaggia del Poetto a Cagliari. Un bagnante 55enne è morto davanti ai vicini di ombrellone e asciugamano. È successo questa mattina nella spiaggia dei Centomila: sul posto anche le volanti della polizia e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo. Ma non c'è stato niente da fare: secondo i medici morte per cause naturali.

APPROFONDIMENTI ITALIA Inizio d'estate tragico, tre morti in incidenti al mare e sul lago ROSETO DEGLI ABRUZZI Malore dopo la nuotata al mare: Angelo muore davanti agli amici BERGAMO Tragedia nel fiume Serio, ragazzo di 17 anni annega: era in compagnia... SICILIA Volo Catania-Roma, scoppia motore dell'aereo: «È... PESCARA Pescara, bimbo di 2 anni muore in piscina: sotto inchiesta i... ITALIA Incidente lago di Garda, un morto e un disperso: la barca ha segni...