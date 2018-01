© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cadavere di donna è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 8.20 nell'area verde di via Val d'Ala 28, a Prati Fiscali. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato Fidene e gli uomini della scientifica. A trovare il cadavere è stato un passante che per prima cosa ha allertato il 118. I sanitari non potendo far altro che decretare il decesso della donna, hanno allertato le autorità.Da una prima ricostruzione, effettuata dal medico legale, non sono stati riscontrati segni di violenza. Con molta probabilità la donna, un'ucraina di 51 anni, è stata colta da un malore. Rinvenuta dagli agenti anche la borsa con gli effetti personali, tra cui documenti e cellulare. Il corpo resterà comunque a disposizione dell'autorità giudiziaria.