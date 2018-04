Cade della scale di casa e muore bimba di due anni: tragedia a Vetralla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bambina di due anni e mezzo di Vetralla è morta ieri sera per una caduta dalle scale di casa, per cause accidentali. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, ma le indagini sono ancora in corso, ieri sera in un'abitazione nelle campagne di Vetralla (località Pian di San Martino) la piccola sarebbe caduta accidentalmente dalle scale dell'abitazione in cui viveva con i genitori. Un salto di pochi metri, ma che le è stato fataleSubito il papà e la mamma si sono diretti con la bimba al pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle, ma qui i medici, nonostante i tentativi disperati di soccorrerla, non sono riusciti a rianimarla. Dopo pochi minuti dal suo arrivo non hanno potuto che constatarne il decesso: per la piccola non c'era più nulla da fare.In base alla ricostruzione dei fatti è scattata l'indagine da parte delle forze dell'ordine. Del fatto se ne sta occupando la Squadra mobile della questura che ha immediatamente effettuato un sopralluogo nell'abitazione.