Cade dalla bici e resta infilzato sulla ringhiera: «Ferito all'altezza del collo», 14enne in fin di vita

Un 14enne nella tarda serata di ieri è caduto dalla bici ed è rimasto infilzato su una ringhiera: «Si è ferito all'altezza del collo». Rimasto comunque cosciente, il ragazzo è riuscito a telefonare a suo padre e a dare l'allarme. È stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118. L'episodio attorno alle 23 di ieri sera a Torre dè Roveri, in provincia di Bergamo.



I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere la parte di recinzione per proseguire l'operazione in ospedale. Il quattordicenne - rimasto cosciente per tutta la durata dell'operazione - è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata.