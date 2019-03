Le ferite su quel cadavere coperto di sangue non erano state causate da coltellate, ma dal tentativo di farlo a pezzi con una sega. Terribili particolari emergono dalle indagini sul delitto in via Dino Galli, in zona Vigne Nuove a Roma, il 31 gennaio: la vittima si chiamava Kadmiri Adill, marocchino, 34 anni.



Il gip del Tribunale di Roma ha convalidato ieri il fermo della marocchina di 47 anni, compagna e connazionale del 34enne. La donna era da poco atterrata in Italia, proveniente dal Marocco, dove si era recata illegalmente per sfuggire alla cattura. A lei i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un decreto di fermo di indiziato di delitto, a firma del pm Fini della Procura della Repubblica di Roma che ha condotto le indagini.



La donna è indagata per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. I carabinieri avevano trovato il marocchino, adagiato su una sedia a rotelle e avvolto in due buste di cellophane. Già le preliminari dichiarazioni rese dalla donna in sede di interrogatorio, che si è svolto fino a notte fonda nella caserma dei carabinieri di via In Selci relativamente al decesso del compagno, si erano dimostrate lacunose e non avevano chiarito i motivi né le ragioni per le quali il corpo fosse stato occultato.



L'esito dell'autopsia e degli esami tossicologici ha successivamente evidenziato che la causa della morte del cittadino marocchino, riconducibile alla donna fermata, sia dovuta da avvelenamento causato da un mix di alcool etilico e clonazepam (antidepressivo appartenente alla classe delle benzodiazepine, con alto potere sedativo).



Ma non è finita qui. La donna, è emerso, per sbarazzarsi del cadavere aveva chiesto aiuto a un amico che si era procurato una sega. Il complice della compagna della vittima non è riuscito però a portare a termine il suo intento perché sono intervenuti i carabinieri.



Secondo quanto accertato, in passato tra l'uomo e la donna si erano registrate alcune liti. Dopo la convalida del fermo, l'indagata è finita a Rebibbia.

