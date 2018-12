Trovato il cadavere del runner di 28 anni precipitato nelle Alpi Biellesi

È statoritrovato senza vita, il giovane di 28 anni residente a Cavaglià (Biella) di cui da giovedì non si avevano notizie. Il suo corpo è statoindividuato dai volontari del soccorso alpino, che lo cercavano da ieri,la parete, grazie a una perlustrazione a bordo di un elicottero privato che si era unito a quello dei vigili del fuoco.L'auto del runner e appassionato di montagna era parcheggiata all'imbocco di un sentiero che porta in quota a Oropa. Per questo le ricerche si erano concentrate nella zona. «Mio fratello si è allontanato per andare a camminare in montagna», l'allarme lanciato ieri dalla sorella su Facebook dopo aver scoperto che non si trovava dalla fidanzata, come credeva la famiglia. Sono in corso le operazioni di recupero della salma del giovane e le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.