Ristrutturano casa ma durante i lavori in giardino spunta un cadavere

Il cadavere di un uomo,di età apparente tra i 30 ed i 40 anni, è stato trovato stamani nel giardino di una casa in ristrutturazione in via Mattatoi, angolo via Allende, a Camaiore (Lucca). Sul posto sono presenti i carabinieri della stazione di Camaiore e il nucleo operativo della compagnia di Viareggio con il capitano Edoardo Cetola, oltre ai mezzi del 118. Atteso l'arrivo del medico legale. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero segni di violenza sul corpo.

