Giallo a Primavalle: il corpo di una donna è stato trovato dentro un carrello della spesa nel pomeriggio di oggi.

Cadavere sui binari, mistero tra Pomezia e Campoleone: la vittima viaggiava sull'Intercity notte

L'allarme è scattato intorno alle 16 in via Stefano Borgia quando un passante ha notato lungo il marciapiede le tracce di sangue e ha chiamato le forze dell'ordine. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno fatto la macabra scoperta: il corpo di una ragazza nascosto sotto coperte e abiti intrisi di sangue.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile e gli agenti della polizia Scientifica. I poliziotti stanno indagando per accertare quanto avvenuto. Un caso dai contorni ancora da definire ma gli investigatori sarebbero già a una prima svolta. Un ragazzo sarebbe stato infatti già portato in Questura e sarebbe in corso l'interrogatorio. Da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe statata uccisa e in un secondo momento, abbandonata in via Stefano Borgia. Gli uomini della polizia Scientifica stanno ancora procedendo sul luogo del ritrovamento.