Cadavere carbonizzato e smembrato: identificata la vittima, aveva 23 anni

Si chiamava Cristian Giovanny Tautiva Hernandez, colombiano di 23 anni, l'uomo trovato tagliato a pezzi e dato alle fiamme sabato scorso nel quartiere Bovisasca, a Milano. La vittima è stata identificata attraverso l'impronta di un pollice rilevata dalla Scientifica sul corpo carbonizzato.La Squadra mobile ha ricevuto il riscontro dalla divisione «Sirene» del servizio di cooperazione internazionale, che ha scoperto una denuncia presentata in Spagna per la scomparsa del giovane colombiano. Secondo quanto accertato era partito il 28 marzo. Per il suo omicidio sono stati bloccati tre connazionali: Ronaldo Jhonatan Vega Hernandez detto «Pericles», di 21 anni, il coetaneo Dilan Mateus Carddenas detto «Mateo», e il 38enne Arley William Gomez Arango. A quest'ultimo è contestato di aver fatto a pezzi il cadavere e di aver aiutato a distruggerlo.