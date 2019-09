Cadavere carbonizzato di un 30enne trovato nel casolare abbandonato: ucciso a colpi di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere semi-carbonizzato trovato in unnelle campagne di, nel Foggiano , è quello del trentenne. L'uomo, che aveva avuto in passato piccole segnalazioni penali per reati contro il patrimonio, è stato trovato, uno dei quali lo ha raggiunto alla testa. Secondo gli inquirenti e i carabinieri che indagano ora per ricostruire l'accaduto,sarebbe stato ucciso proprio all'interno del casolare dove è stato ritrovato il suo corpo.Non si esclude alcuna pista, anche se i militari dell'Arma si sono detti convinti che non vi sia alcun nesso con la criminalità organizzata della provincia di. Saranno acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e quelle posizionate in paese, per ricostruire gli attimi precedenti l'uccisione del 30enne.