Terni, cadavere dentro una baracca: era chiusa con un lucchetto. Giallo sulla morte di un 45enne

Un giallo in piena regola. Giaceva da giorni in una baracca in strada del Mulino, a Terni. E' giallo sul corpo di un 45enne che è stato trovato dal 118 intorno alle 20.30. Come riporta la Nazione, sul posto insieme alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco per forzare il lucchetto della baracca. Una volta aperto, è stato trovato all'interno il cadavere.

Da una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Sono ancora in corso le indagini per accertare la causa della morte, per cui serviranno analisi più approfondite.