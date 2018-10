Ucciso a 19 anni da un cacciatore. Il pm: «Aveva un fucile, ma non il porto d'armi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il diciannovenneieri per errore da un, aveva uncalibro 12 e una cinquantina di munizioni ma senza avere mai conseguito il porto d'armi., di(Imperia), è stato ammazzato con un colpo di fucile all'addome da un cacciatore di 29 anni, di Ventimiglia, che lo avrebbe scambiato per una preda.La procura di Imperia, secondo quanto apprende l'agenzia Ansa, sta approfondendo le indagini per verificare se il fucile trovato accanto al giovane ucciso fosse il suo. Non è escluso che il giovane stesse a sua volta cacciando o se facesse parte di una delle due squadre pur non avendo il porto d'armi. Si cerca anche di ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e in particolare di verificare i movimenti del giovane morto per capire se fosse o meno nascosto dietro a un cespuglio mentre era in corso la battuta di caccia, alla quale partecipavano una squadra di Camporosso e una di Perinaldo, due Comuni delle vicine vallate. Il cacciatore che ha ucciso Labolani resta indagato per omicidio colposo.Lebolani è stato colpito da un solo colpo della carabina Winchester 300 Magnum sparato dal cacciatore. Un vita spezzata da un solo colpo di fucile, esploso durante una battuta al cinghiale. Il 19enne stava passeggiando nel bosco con il suo cane quando il cacciatore l'ha probabilmente scambiato per una preda e ha sparato. Il proiettile, devastante, ha raggiunto il ragazzo dietro l'addome, uccidendolo. Tutto è successo alle 8 di domenica nei boschi della val Nervia. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, con il soccorso alpino e il personale sanitario del 118, intervenuto con un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. Le condizioni di Nathan sono apparse subito gravissime. Il colpo di fucile lo ha colpito sul fianco e il proiettile si è aperto all'interno del corpo.Ora i carabinieri cercano di far luce sull'accaduto, non tralasciando alcun dettaglio sulla dinamica. L'uomo che ha sparato, che è accusato di omicidio colposo, è stato portato in caserma e a lungo interrogato, così come gli altri cacciatori che si trovavano nelle vicinanze anche se da quanto appreso non ci sarebbero testimoni diretti di quanto successo. Al momento dell'accaduto stavano partecipando alla battuta di caccia al cinghiale due squadre: una di Camporosso e l'altra di Perinaldo, due località vicine ad Apricale. Il cacciatore, che pare avesse il porto d'armi da un paio di anni, faceva parte del secondo gruppo.Restano comunque ancora alcuni interrogativi da chiarire. I cacciatori si sono comportati secondo protocollo, segnalando la loro presenza? Tutte domande che richiederanno un ulteriore approfondimento investigativo. La salma di Nathan è a disposizione del pubblico ministero Luca Scorza Azzarà che potrebbe disporre l'autopsia. Non si esclude che venga successivamente disposta anche una perizia balistica per ricostruire la traiettoria del proiettile.«Quel che posso dire è una preghiera e non si può morire così. Se uno va a caccia e scambia un essere umano per un cinghiale ha dei problemi», ha detto ieri il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.«La stagione della caccia continua con un'altra tragedia: un 19enne ucciso mentre passeggiava nel bosco, tranquillamente. Il colpo, che ha stroncato la giovane vita di Nathan Labolani, è partito dal fucile di un cacciatore,durante una battuta di caccia al cinghiale. È ora di intervenire per regolamentare con maggior rigore questa attività che provoca vittime solo per rispondere alla passione di poche persone. Perché i cacciatori sono sempre di meno, mentre gli incidenti sono sempre in costante aumento: l'associazione vittime della caccia ricorda che in dieci anni ci sono stati 217 morti e oltre 900 feriti». Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone.«L'uccisione per mano di un cacciatore di Nathan Labolani è un gravissimo omicidio che ha spezzato per sempre la vita di un ragazzo. Una tragedia annunciata da numerosi altri eventi sanguinari che continuiamo a subire per mani armate di cacciatori». È quanto sostiene la Lega anti vivisezione (Lav) che riporta i dati dell'Associazione Vittime della Caccia: dal 1 al 30 settembre, sono 17 le persone impallinate dai fucili da caccia, ovvero 4 morti e 13 feriti, di cui non cacciatori 2 morti e 5 feriti; nel solo ambito venatorio, in totale sono 15 le vittime: 2 morti e 13 feriti, di cui 1 morto e 5 feriti non cacciatori. E sono ben 114 le vittime umane della caccia, di cui 30 morti nella sola passata stagione 2017/18, tra cacciatori e persone estranee all'attività venatoria.