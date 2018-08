Busto Arsizio, marito uccide la moglie e si impicca: i corpi trovati dalla figlia

La malattia, il dolore, la paura di ciò che sarà, in pochi attimi si sarebbero trasformati in raptus omicida. Poi la voglia di farla finita. È questa la prima ipotesi, ma non l'unica, su cui gli inquirenti si stanno concentrando per ricostruire la dinamica in un presunto omicidio-suicidio, verificatosi ieri sera a Busto Arsizio, in provincia di Varese.



Intorno all'ora di cena, in via San Candido 10, sono stati scoperti privi di vita i cadaveri di una coppia di coniugi, lei 68 anni e lui 72, Maria Dolores Della Bella e Giovanni Galloni, lei strangolata e lui impiccato. Secondo quanto ricostruito sulle prime, il 72 enne si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la moglie, strangolandola con un filo elettrico. Nella loro abitazione, in una via residenziale con costruzioni basse e abitazioni monofamiliari, la figlia li ha scoperti cadavere dopo aver tentato ripetutamente di mettersi in contatto con loro, intorno all'ora di cena.



Una volta entrata in casa la donna avrebbe prima scoperto il cadavere del padre, impiccato tra il corridoio e il salotto, poi quello della madre, nella camera da letto. I due ieri sarebbero stati visti insieme in ospedale, dove la 68 enne sarebbe stata trasportata per un malore dovuto a un brutto male di cui soffriva da tempo. Entrambi i coniugi erano in cura per una presunta depressione, forse dovuta alla malattia di lei. Forse nella disperazione di poterla perdere, lui potrebbe aver agito in preda a un raptus, ma gli inquirenti non escludono anche altre piste. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause del decesso e dare conferme a quanto appurato fino ad ora dagli investigatori. La Polizia di Stato, che indaga sulla vicenda, sentirà nelle prossime ore amici e parenti della coppia.

