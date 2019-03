Il conducente è Ousseynou Sy: ha precedenti per abuso su minore e guida da ubriaco

Chi è l'delche ha provocato il terrore sequestrando gli studenti , l'autista 47enne di origini senegalesi dopo aver sequestrato la scolaresca ha incendiato il bus sulla strada provinciale 415 che collega Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di, ha agito per protestare contro le morti nel Mediterraneo: «Vanno fermate le morti nel Mediterraneo, ora da qui non scende nessuno».

L'autista Sy ricoverato con ustioni al Niguarda. Ousseynou Sy, il 47enne che oggi ha dirottato un bus a cui poi ha dato fuoco, da quanto è stato spiegato in procura a Milano, si trova ricoverato all'ospedale milanese Niguarda perché ha riportato delle ustioni, ma non è grave. Per questo il pm Luca Poniz, che coordina le indagini, non ha potuto interrogarlo.



Pm, verifiche se autista idoneo al lavoro. La procura di Milano che indaga sul caso di Ousseynou Sy, l'uomo che ha dirottato un bus pieno di bambini dandogli fuoco, effettuerà anche una serie di verifiche per capire come l'uomo, con precedenti per violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza, potesse svolgere l'attività di autista di bus. Da quanto si è saputo, inoltre,l'uomo potrebbe essere interrogato già oggi dagli inquirenti. L'inchiesta è coordinata dal pm Luca Poniz e dal capo del pool dell'antiterrorismo Alberto Nobili.



La ex moglie dell'autista dai carabinieri. È stata sentita dai carabinieri di Castelleone la ex moglie di Ousseynou Sy, il conducente di Autoguidovie che ha incendiato un autobus con a bordo cinquanta alunni di seconda media. La donna si è allontanata dalla caserma senza rilasciare dichiarazioni.

È stato fermato dai carabinieri dopo un inseguimento ed è ora indagato per tentata strage e sequestro di persona. Voleva uccidersi per gli immigrati che hanno cercato fortuna per mare senza però riuscirci e ha dato fuoco al mezzo delle autoguidovie che avrebbe dovuto portare in gita da Crema 51 alunni, le insegnanti dell'istituto comprensivo Vailati e due accompagnatori, gli stessi che hanno poi chiamato le forze dell'ordine.L'uomo, che sarebbe già noto alle forze dell'ordine per guida in stato di ebbrezza e abuso su minore, voleva arrivare fino all'aeroporto di Linate e ha cosparso di benzina sedili e corridoio del bus finito nella corsa contro il guardrail. Sconvolti i genitori, corsi a scuola dopo l'avviso del sequestro del pullman. Sono stati bambini a dare l'allarme telefonando ai genitori . Alcuni di loro avevano le mani legate con delle fascette da elettricista. L'incubo a bordo del bus è durato circa 40 minuti, fino alla disperata fuga tra le urla ripresa in un drammatico video