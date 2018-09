Ancora un bus in fiamme a Roma. Ieri sera, intorno alle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Aurelia Antica 415 per l'incendio di un autobus Atac che stava rientrando nel deposito. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo. Non ci sono persone ferite o intossicate.

