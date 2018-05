Autobus in fiamme, la procura indaga per danno colposo

di Valentina Errante

La procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo per l'esplosione dell'autobus avvenuta alcune ore fa in via del Tritone.Il reato ipotizzato al momento è Delitto colposo di danno, 449 del codice penale in tema di incolumità pubblica. Il reato colpisce chi viene considerato responsabile in modo colposo di un incendio e la pena da uno a cinque anni è raddoppiata se l'incendio avviene su un mezzo destinato al trasporto delle persone.A coordinare le indagini sarà il procuratore aggiunto di Roma, Nunzia D'Elia.